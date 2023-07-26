Алсу в модных шортах-бермудах и рубашке с эффектом стройности щегольнула на курорте: безупречный образ в 40 лет

На этот раз Алсу устроила себе отпуск. Она поделилась кадрами с курорта. Певица наслаждается отдыхом в Дубае. Она предстала на прогулке в модных шортах-бермудах из денима и рубашке в вертикальную розовую полоску. К слову, такой принт визуально стройнит. Артистка козырнула свои стройными ногами. Она поддержала тренд на Барбикор.

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