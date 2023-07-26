Алсу в модных шортах-бермудах и рубашке с эффектом стройности щегольнула на курорте: безупречный образ в 40 лет

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Певица регулярно появляется на публике в вечерних нарядах. Она лишь недавно отметила 40-летие. Артистка держит себя в форме и восхищает народ своей моложавой внешностью. Зачастую она хвастается новыми нарядами. А недавно звезда показала свою маму, которая тоже сразила всех красотой.
На этот раз Алсу устроила себе отпуск. Она поделилась кадрами с курорта. Певица наслаждается отдыхом в Дубае. Она предстала на прогулке в модных шортах-бермудах из денима и рубашке в вертикальную розовую полоску. К слову, такой принт визуально стройнит. Артистка козырнула свои стройными ногами. Она поддержала тренд на Барбикор.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«То единственное лето, которое изменит тебя», – написала звезда.
Напомним, что Алсу этим летом уже была в США и Европе. Она то и дело публикует фото из путешествий. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.
«Божественно красивая», «Какие волосы уже длинные», «Куколка», «Всем бы так выглядеть в 40 лет», «Бесподобная», — стали писать подписчики.