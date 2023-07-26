Эксперты посчитали, сколько Барби тратила бы на еду, живя в России

В фильме «Барби» главная героиня то и дело балует себя вкусной едой, хотя и умудряется сохранять при этом идеальную фигуру. Если бы легендарная кукла жила в России, то ежедневно тратила бы на продукты кругленькую сумму – 1537 рублей.

В стране Барбиленд кукла лакомилась на завтрак вафлями, заливая их взбитыми сливками и дополняя молоком. Мука, сахар, яйца и прочие продукты для приготовления такого завтрака обойдутся ей в нашей стране в 800 рублей, если принять параметры не маленькой куклы, а взрослой девушки 170 см ростом.

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Кроме того, Барби обожает вместе с подругами устраивать чаепития – для них ей нужны пирожные со взбитым кремом и карамелью. Чтобы купить сливочный сыр, масло, сахар, сахарную пудру и прочие составляющие такого чаепития, понадобится сумма 737 рублей.

По материалам телеканала «360» и издания «Газета.ru».