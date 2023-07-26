Зепюр Брутян убаюкала кроху-сына прямо в самолете: Павел Прилучный даже люльку организовал — путешествие с шиком

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал известным актером после съемок в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Два года после развода артист скрывал личную жизнь. Но вот уже год он счастлив в браке с новой избранницей Зепюр Брутян. Минувшей весной у них родился сын Микаэль. Артист окутал свою жену заботой и вниманием.
Накануне пара собралась в отпуск. Они готовились к этому событию несколько Дней. Прилучный взял с собой не только маму, которая с радостью нянчит внука, но и детей от брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они разместились в бизнес-классе. Брутян убаюкала двухмесячного малыша на борту самолета. Павел сделал все для комфорта, даже организовал люльку.
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Поклонники были восхищены увиденным. Многие вспомнили, как в начале брака с Агатой актер жил на съемной квартире, не всегда мог помочь с детьми. А новую супругу Прилучный радует подарками, водит на свидания устроил роскошный отдых. По всей видимости, они летят отдыхать на Мальдивы.