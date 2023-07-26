Зепюр Брутян убаюкала кроху-сына прямо в самолете: Павел Прилучный даже люльку организовал — путешествие с шиком

Накануне пара собралась в отпуск. Они готовились к этому событию несколько Дней. Прилучный взял с собой не только маму, которая с радостью нянчит внука, но и детей от брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они разместились в бизнес-классе. Брутян убаюкала двухмесячного малыша на борту самолета. Павел сделал все для комфорта, даже организовал люльку.

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