Адвокат Добровинский займется делом пластического хирурга Хайдарова, на которого жалуются звезды

Адвокатское бюро Александра Добровинского приняло к производству дело Тимура Хайдарова – популярного в среде российских звезд пластического хирурга, недовольство работой которого высказала певица Слава.

«Действительно, 25 июля мы встречались с Тимуром и Светланой Хайдаровыми. Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело под условным названием «Силиконовый бунт». Будем информировать о дальнейших событиях», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский сложившуюся ситуацию порталу Тeleprogramma.prо.

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«Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело», — подтвердил Добровинский и телеканалу «360».

Напомним, Слава обвинила хирурга в некачественной пластике груди, до нее на Хайдарова жаловались и другие пациентки.