Бузова в крохотном купальнике повернулась к людям своим мясистым «орехом»: стринги поделили мякоть пополам (фото)

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она зачастую делает все, чтобы быть в центре внимания. Артистка любит яркие наряды и порой демонстрирует фигуру во всей красе. Она этим летом находится на съемке в Африке. Блондинка взяла с собой множество нарядов. Она поправилась, но это не мешает ей оголяться на камеру.
На этот раз Ольга решила устроить целую фотосессию в купальнике. Она предстала у бассейна в лифчике и бикини. Телеведущая обнажила свои прелести. Она повернулась к народу своим пышным тылом. Блондинка показала мясистые ягодицы, в которые впились стриги. Бузова наклонилась, демонстрируя свои округлости фигуры.
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«Самое быстрое лето. Ну как лето, в Африке сейчас зима. Но фото в купальнике сделала, значит лето было», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Иногда хочется похвалить, вот все прекрасно, фигура, кадр», «Видимо все-таки не кому показывать свой орех, все для нас», «Классика подъехала», — стали писать в Сети.