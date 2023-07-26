Бузова в крохотном купальнике повернулась к людям своим мясистым «орехом»: стринги поделили мякоть пополам (фото)

На этот раз Ольга решила устроить целую фотосессию в купальнике. Она предстала у бассейна в лифчике и бикини. Телеведущая обнажила свои прелести. Она повернулась к народу своим пышным тылом. Блондинка показала мясистые ягодицы, в которые впились стриги. Бузова наклонилась, демонстрируя свои округлости фигуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».