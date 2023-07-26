Носик вздернутый, на голове венок с подсолнухами: Лиза Галкина напомнила маму Аллу в пору юности

Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: личный архив

Дочка шоумена Максима Галкина* все больше становится похожей на Примадонну.

Алла Пугачева разъезжает по загранице с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и 9-летними двойняшками Гарри и Лизой. Примадонне даже пришлось их пристроить в элитную израильскую школу. Об этом много писали в СМИ. Также певица наведывается и в Латвию, где климат для нее более сносный, нет такой жары.

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Поклонники, рассматривая фото Лизы Галкиной с венком из подсолнухов, заметили, что дочка шоумена все больше становится похожа на Аллу Пугачеву в молодости. У Елизаветы аккуратный вздернутый носик, светлая кожа лица, румяные щечки и очаровательная улыбка, а уж длинная белокурая коса стала ее украшением.

Лиза Галкина похожа на Аллу Пугачеву. Фото: личный архив

Алла Пугачева уже давно на пенсии и редко дает концерты. А вот ее муж шоумен Максим Галкин объездил уже чуть ли не все страны, гастролируя с юмористическими зарисовками.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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