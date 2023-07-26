Прилучный игриво лизнул бровь Брутян: дочка Мия и сын Тимофей тут как тут — всю романтику сорвали

Павел Прилучный тот еще шутник. Расположившись на кушетке, актер из сериала «Желтый глаз тигра» игриво поцеловал возлюбленную в висок и лизнул ее бровь. Зепюр Брутян даже дернулась от неожиданности: такого бесцеремонного нападения красавица-жена «мажора» никак не ожидала.

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Вот только всю романтику тут же прервали дети Павла Прилучного от первого брака с Агатой Муцениеце. Дочка Мия и сын Тимофей сорвали планы молодоженов насладиться покоем и тишиной, тут же выглянув из своего укрытия.