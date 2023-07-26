«Аппетит как у Гарика!»: Асмус в банном халате лакомилась горелой пиццей — как подошва

Кристина Асмус в stories микроблога поделилась свежими кадрами с отдыха, представ в банном халате и с влажными после душа волосами. При этом бывшая жена резидент «Камеди клаб» Гарика Харламова с удовольствием лакомилась горелой пиццей, жесткой как подошва. Актриса из фильма «Текст» уверенна, что за отпуск поправиться на 15 килограммов. Пиццу, как оказалось, готовили дети на кулинарном мастер-классе. Поэтому Кристине все-таки пришлось отведать этот кулинарный шедевр.

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