Тодоренко в образе куклы Барби залезла в холодильник ради мужчины — коленками подпирает подбородок: видео

Регина Тодоренко поймала Барби-манию: вслед за Ольгой Бузовой и Натальей Рудовой она примерила этот стильный кукольный образ. Причем телеведущая проявила свое чувство юмора, показав, себя в кукольном пластиковом мире. Регина залезла в холодильник, чтобы привлечь внимание мужа. Его роль сыграл посторонний мужчина. Но тому не было никакого дела до любимой.

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