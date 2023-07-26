Тодоренко в образе куклы Барби залезла в холодильник ради мужчины — коленками подпирает подбородок: видео

Регина Тодоренко поймала Барби-манию: вслед за Ольгой Бузовой и Натальей Рудовой она примерила этот стильный кукольный образ. Причем телеведущая проявила свое чувство юмора, показав, себя в кукольном пластиковом мире. Регина залезла в холодильник, чтобы привлечь внимание мужа. Его роль сыграл посторонний мужчина. Но тому не было никакого дела до любимой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Когда хотела привлечь внимание мужа, но вы в браке уже 10 лет», — шутит Тодоренко.
Возлюбленная Влада Топалова едва поместилась в холодильнике: теледива забавно смотрелась в кадре, подпирая коленками подбородок. Поклонники буквально покатывались со смеху. Шутка Регине удалась. Молодец!