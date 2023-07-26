«Захочется что-то — нахожу в интернете»: Трусова рассказала, чем развлекает Кондратюка, пока никто не видит

Серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова ответила, чем балует своего возлюбленного Марка Кондратюка.

Трусова уверена, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

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«Я живу отдельно от родителей и готовлю своему молодому человеку. Отдельно я живу с 18 лет. Я готовила и до того момента, как мы начали встречаться: захочется что-то — нахожу в интернете и готовлю. А если что-то хочу приготовить, что мне очень нравится, как мама готовит, то, конечно, звоню и спрашиваю ее», — отметила Александра Трусова в беседе с Ляйсан Утяшевой в YouTube-программе «Дерзкая готовка».