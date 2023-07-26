«Громкий голос голодной Алисии»»: Юлия Ковальчук поделилась трудностями после родов

Исполнительница Юлия Ковальчук поделилась подробностями своей личной жизни. Знаменитость рассказала о младшей дочери.

Ковальчук призналась, что будни мамочки выматывают ее так, что сложно даже проснуться от звонка будильника.

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