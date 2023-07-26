«Громкий голос голодной Алисии»»: Юлия Ковальчук поделилась трудностями после родов

Юлия Ковальчук. Фото: соцсети 

Певица недавно стала мамой малышки с необычным именем.

Исполнительница Юлия Ковальчук поделилась подробностями своей личной жизни. Знаменитость рассказала о младшей дочери.

Ковальчук призналась, что будни мамочки выматывают ее так, что сложно даже проснуться от звонка будильника.

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«Сегодня на часик попросила отпустить меня поспать. Итог — я благополучно выключила будильник и будил меня уже громкий голос голодной Алисии», — заявила Ковальчук в своем микроблоге.

Бывшая участница группы «Блестящие» заявила, что начало ее вторых родов стало сюрпризом. Ковальчук пришла в клинику лишь на запланированный осмотр. Однако уже после УЗИ у нее начались схватки. 

Напомним, ранее дочь Любови Успенской рассказала о семейных планах.

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