Экзотический транспорт: Валерия и Иосиф Пригожин пересели на трактор во время отдыха

Стало известно, как певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин катаются на тракторе.
Звездная чета опубликовала яркие снимки в своих социальных сетях. Валерия показала себя верхом на красном «порше». Вот только это был трактор. Певица выбрала для отдыха белоснежную футболку и бежевые брюки карго. Также Валерия дополнила образ бейсболкой и кроссовками.
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Муж Валерии тоже прокатился на тракторе. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выбрал «ламборгини».
«Porsche против Lamborghini», — подписала снимки Валерия.
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети
К слову, тракторы сбили с толку поклонников Валерии и Иосифа Пригожина. Вначале подписчикам знаменитостей показалось, что кадры были сделаны где-то не в Европе.