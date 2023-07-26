Экзотический транспорт: Валерия и Иосиф Пригожин пересели на трактор во время отдыха

 Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Знаменитости показали, как развлекаются во время отпуска.

Стало известно, как певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин катаются на тракторе.

Звездная чета опубликовала яркие снимки в своих социальных сетях. Валерия показала себя верхом на красном «порше». Вот только это был трактор. Певица выбрала для отдыха белоснежную футболку и бежевые брюки карго. Также Валерия дополнила образ бейсболкой и кроссовками.

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Муж Валерии тоже прокатился на тракторе. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выбрал «ламборгини».

 «Porsche против Lamborghini», — подписала снимки Валерия.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

К слову, тракторы сбили с толку поклонников Валерии и Иосифа Пригожина. Вначале подписчикам знаменитостей показалось, что кадры были сделаны где-то не в Европе.

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