«Жалуются на клинику Хайдарова»: Слава привлекла адвоката для разборок с пластическим хирургом

Артистка Слава подала в суд на пластического хирурга, который изменил бюст знаменитости.
Недавно Слава заявила, что недовольна грудью, которую ей сделал хирург Тимур Хайдаров. Певица столкнулась с асимметрией и неприятными шрамами. Однако Хайдаров не согласен с певицей. Он посчитал Славу вымогательницей.
«Я не могу одна бороться, поэтому подключила адвоката. Надеюсь, что справедливость восторжествует. А пока пишите мне в директ, если есть какие-то жалобы по поводу клиники Тимура Хайдарова», – заявила в своем микроблоге артистка.
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«Она имела обязанность сообщить о таком хирурге, как человек, который думает не только о своей персоне. Мы получили многочисленные негативные сообщения от девушек и женщин, которые жалуются на клинику Хайдарова», – добавила адвокат Славы.