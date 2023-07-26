«Жалуются на клинику Хайдарова»: Слава привлекла адвоката для разборок с пластическим хирургом

«Я не могу одна бороться, поэтому подключила адвоката. Надеюсь, что справедливость восторжествует. А пока пишите мне в директ, если есть какие-то жалобы по поводу клиники Тимура Хайдарова», – заявила в своем микроблоге артистка.

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