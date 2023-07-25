Саша Савельева засняла подросшего сына в самолете — любуется побережьем в иллюминаторе: покинули Израиль

Саша Савельева много лет выступает на сцене. Раньше она была солисткой группы «Фабрика». Но после рождения сына Леона певица строит сольную карьеру. Во всем ей помогает Кирилл Сафонов. Супруги демонстрируют настоящую идиллию. Последние несколько месяцев они находились в Израиле, где живут родные актера.
Если еще недавно Саша нежилась на пляже и показывала, как Сафонов гуляет по побережью с наследником. Но теперь певица выложила новое фото. Она засняла четырехлетнего сына в самолете. Мальчик любовался побережье в иллюминаторе. Артистка показала его стильную стрижку. По всей видимости, Савельева возвращается в Россию.
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Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что мальчик подрос. Напомним, что у Сафонова есть дочка Анастасия от брака с первой женой. Она уже давно живет самостоятельно в США, но видится с отцом и его супругой.