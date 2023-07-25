Саша Савельева засняла подросшего сына в самолете — любуется побережьем в иллюминаторе: покинули Израиль

Если еще недавно Саша нежилась на пляже и показывала, как Сафонов гуляет по побережью с наследником. Но теперь певица выложила новое фото. Она засняла четырехлетнего сына в самолете. Мальчик любовался побережье в иллюминаторе. Артистка показала его стильную стрижку. По всей видимости, Савельева возвращается в Россию.

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