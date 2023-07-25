Самбурская в шортиках в облипку выпятила свой «орех»: похвасталась мощными бедрами с рельефными впадинками

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она сыграла во многих картинах: «Универ», «Женщины против мужчин», «Беспринципные». Актриса активно занимается спортом уже долгое время. Она восхищает даже коллег тем, как выглядит в 36 лет. Однако найти себе достойного жениха она не смогла. Звезда пока предпочитает делится пикантными кадрами в Сети.
На этот раз Самбурская поделилась домашними кадрами. Она устроила тренировку. Актриса облачилась в боди и тугие шорты. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Брюнетка встала на одно колено, делая выпад и упражнение на тягу руки резинкой. Настасья обнажила упругие бедра. Она козырнула рельефными впадинками на теле.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто машина», «Вот это формы», «До чего крутая», «Бедра выглядят впечатляюще», «Хорошая подготовка к морю», Смотришь и челюсть отвисает", — стали писать в Сети.