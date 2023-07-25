Самбурская в шортиках в облипку выпятила свой «орех»: похвасталась мощными бедрами с рельефными впадинками

На этот раз Самбурская поделилась домашними кадрами. Она устроила тренировку. Актриса облачилась в боди и тугие шорты. Она подчеркнула свою точеную фигуру. Брюнетка встала на одно колено, делая выпад и упражнение на тягу руки резинкой. Настасья обнажила упругие бедра. Она козырнула рельефными впадинками на теле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».