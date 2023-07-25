Брутян прижала кроху-сына к себе перед полетом: Прилучный сделал селфи с детьми Муцениеце, молодой женой и мамой в аэропорту

И последние несколько дней Брутян активно готовилась к первому отпуску после родов. Она закупила новые наряды и сводила падчерицу в салон красоты. А вечером 25 июля звездная семья отметилась в аэропорту. Прилучный сделал селфи в лифте. С ним были старшие дети: Мия красовалась в наушниках, а Тимофей надел стильную кепку. Зепюр прижала к себе кроху-сына, облаченного в белое боди. С ними была и мама Павла Любовь Юрьевна.

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