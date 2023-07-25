Брутян прижала кроху-сына к себе перед полетом: Прилучный сделал селфи с детьми Муцениеце, молодой женой и мамой в аэропорту

Павел Прилучный уже больше 10 лет снимается в кино. Он стал особенно популярным после выхода сериала «Мажор». Примечательно, что в 2022 году актер сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. А в апреле у них родился сын Микаэль. Пара демонстрирует настоящую семейную идиллию. Избранница звезды даже подружилась с его детьми от брака с Агатой Муцениеце: сыном Тимофеем и дочкой Мией.
И последние несколько дней Брутян активно готовилась к первому отпуску после родов. Она закупила новые наряды и сводила падчерицу в салон красоты. А вечером 25 июля звездная семья отметилась в аэропорту. Прилучный сделал селфи в лифте. С ним были старшие дети: Мия красовалась в наушниках, а Тимофей надел стильную кепку. Зепюр прижала к себе кроху-сына, облаченного в белое боди. С ними была и мама Павла Любовь Юрьевна.
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Павел Прилучный с детьми, мамой и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Наконец-то долгожданный отпуск! Угадайте, куда мы летим?» – заявил актер.
По всей видимости, бабушка будет приглядывать за внуками. Новая жена Прилучного отказалась от услуг няни. Последние два месяца она активно ходила в спортзал, чтобы вернуться в форму. Поклонники пришли в восторг от семейного фото. Многие решили, что они летят в Армению. Другие считают, что пара хочет отдохнуть на Мальдивах или в Турции.