Нюша в платье с эффектным декольте сверкнула своими манкими округлостями: без лифчика сразила народ

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Но после вторых родов певица брала паузу в карьере. Лишь недавно она снова начала давать концерты. Артистка активно худеет и порой предстает на публике в смелых нарядах. Она не скрывает, что ее живот еще не выглядит идеально. Однако звезда не перестает хвастаться результатами.
На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с новой фотосессии. Она позировала в платье с золотой юбкой плиссе и очень глубоким декольте. Певица отказалась от лифчика. Она обнажила свои манкие прелести. Артистка похвасталась постройневшим станом. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она нисколько не поменялась за минувшие годы. «Вот и Клеопатра», «Как же вам идет этот образ», «До чего шикарная», «Декольте опустело», «Ох, тут вы просто царица», «Похудели, похорошели», — стали писать в Сети.