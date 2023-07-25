Нюша в платье с эффектным декольте сверкнула своими манкими округлостями: без лифчика сразила народ

На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с новой фотосессии. Она позировала в платье с золотой юбкой плиссе и очень глубоким декольте. Певица отказалась от лифчика. Она обнажила свои манкие прелести. Артистка похвасталась постройневшим станом. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры.

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