Тодоренко в черном мини-бикини обнажила свои рельефные бедра: игриво распахнула рубашку на пляже

Регина Тодореко уже давно стала знаменитой. Она продолжает вести передачи и участвовать в съемках разных проектов. Телеведущая при этом успевает растить сыновей: Михаила и Мирослава. Примечательно, что недавно она отдохнула с семьей в Белеке. Влад Топалов помогал ей, развлекая наследников. Но теперь звезда устроила второй отпуск, который проводит без детей.
На этот раз Регина поделилась кадрами, на которых предстала в черном мини-бикини. Она вальяжно разлеглась в гамаке, распахнув рубашку. телеведущая сверкнула не только своим декольте, но и рельефными бедрами. Она игриво согнула ножки, демонстрируя свои изящные изгибы фигуры.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«После отпуска с детьми маме срочно нужно на отдых одной», – написала звезда.
Поклонники отметили, что телеведущая постройнела. Ей удалось за год вернуться в форму после родов. «Ну тут красиво», «Больше прикрывайте живот», «Фигурка такая мощная», «Маму видно сразу», «Купальник смахивает на эротическое белье», — стали писать в Сети.