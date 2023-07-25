Тодоренко в черном мини-бикини обнажила свои рельефные бедра: игриво распахнула рубашку на пляже

На этот раз Регина поделилась кадрами, на которых предстала в черном мини-бикини. Она вальяжно разлеглась в гамаке, распахнув рубашку. телеведущая сверкнула не только своим декольте, но и рельефными бедрами. Она игриво согнула ножки, демонстрируя свои изящные изгибы фигуры.

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