Рудова в купальнике обнажила свои аппетитные прелести в бассейне: вода обласкала пышные полушария груди

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. Недавно она также стала участницей шоу «Выжить в Дубае». Блондинка привлекла внимание парней. В свои 39 лет она обладает подтянутой фигурой. Артистка не скрывает, что ухаживает за собой и занимается спортом. Недавно звезда улетела отдыхать в Турцию.
На этот раз Рудова предстала на роскошной вилле. Она заявила, что наслаждается уединением. Ей захотелось поплавать в бассейне. Блондинка прямо с камерой залезла в воду. Она намочила свои прелести. Актриса плескалась, демонстрируя свои пышные полушария груди. Водичка обласкала ее ложбинку.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Тело просит любви», «Какая сочная», «Вот это фигурка», «Русалка на отдыхе», «Потрясающе выглядит», «Купальник бесподобный», «Грудь захватила все внимание», — стали писать в Сети.