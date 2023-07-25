Рудова в купальнике обнажила свои аппетитные прелести в бассейне: вода обласкала пышные полушария груди

На этот раз Рудова предстала на роскошной вилле. Она заявила, что наслаждается уединением. Ей захотелось поплавать в бассейне. Блондинка прямо с камерой залезла в воду. Она намочила свои прелести. Актриса плескалась, демонстрируя свои пышные полушария груди. Водичка обласкала ее ложбинку.

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