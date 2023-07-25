Белесая, с прыщавым лицом и огромным «шнобелем»: как Тата Блюменкранц выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала потом

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц — грузинка по крови, очень яркая девушка от природы. Но Тата обожает подвергать свою внешность трансформациям. Во время участия в проекте она была блондинкой с не самым удачным — белесым — оттенком волос

На телестройку Тата Блюменкранц, которая тогда была Татой Абрамсон, пришла в 2016 году. Тогда ей было 23 года, и выглядела Тата далеко не так роскошно и эффектно, как сейчас.

Лицо было покрыто прыщами, а огромный «шнобель», нос, не делал Тату Абрамсон симпатичной, но придавал ей изюминку, делая внешность индивидуальной.

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