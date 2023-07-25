Белесая, с прыщавым лицом и огромным «шнобелем»: как Тата Блюменкранц выглядела на «Доме-2» и какой красоткой стала потом

Тата Блюменкранц на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2016 год/соцсети

Экс-участница реалити-шоу Тата Блюменкранц со временем заметно преобразилась.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц — грузинка по крови, очень яркая девушка от природы. Но Тата обожает подвергать свою внешность трансформациям. Во время участия в проекте она была блондинкой с не самым удачным — белесым — оттенком волос

На телестройку Тата Блюменкранц, которая тогда была Татой Абрамсон, пришла в 2016 году. Тогда ей было 23 года, и выглядела Тата далеко не так роскошно и эффектно, как сейчас. 

Лицо было покрыто прыщами, а огромный «шнобель», нос, не делал Тату Абрамсон симпатичной, но придавал ей изюминку, делая внешность индивидуальной.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Тата Блюменкранц на «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2016 год

Со временем внешность Таты заметно преобразилась. Она стала выглядеть утонченно и дорого. Волосы Тата теперь красит в темные тона, а ее нос стал изящным и аккуратным.

Не так давно вместе с дочкой Бетти Тата Блюменкранц переехала в Дубай. Сделала она это по приглашению бывшего мужа Валеры Блюменкранца, который обосновался в Арабских Эмиратах.

Читайте также