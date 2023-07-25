Утерла всем нос: Ксения Собчак показала свои округлые ягодицы в мокром купальнике — ткань впилась в «спелую» мякоть

Ксения Собчак уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике в ярких нарядах. Телеведущая предпочитает снимать свои собственные проекты. Она стала регулярно ездить за границу по работе. Но этим летом блондинка устроила отпуск, который проводит с Константином Богомоловым и сыном Платоном во Франции.
На этот раз Собчак решила выложить серию смелых фото. Она показала, как выглядела ее фигура в купальнике в разные годы. При этом ракурс был выбран так, чтобы все увидели вид сзади. Блондинка на одном из кадров в мокром купальнике оказалась на руках у мужа. Ткань впилась в ее округлые прелести. Еще на одном фото Ксения в леопардовом монокини обнажила свой тыл.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Пока все ругаются, у кого натуральнее, подняла архивы», – заявила звезда.
Поклонники оценили кадры. Многие отметили, что Собчак обладает отличной фигурой. После родов телеведущая много занималась спортом, чтобы вернуться в форму. «Если Ксю и делает что то с собой, то все естественно у нее смотрится, отлично выглядит», «Отличные булки», «Зачетные фото», – стали писать в Сети.