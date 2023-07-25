Утерла всем нос: Ксения Собчак показала свои округлые ягодицы в мокром купальнике — ткань впилась в «спелую» мякоть

На этот раз Собчак решила выложить серию смелых фото. Она показала, как выглядела ее фигура в купальнике в разные годы. При этом ракурс был выбран так, чтобы все увидели вид сзади. Блондинка на одном из кадров в мокром купальнике оказалась на руках у мужа. Ткань впилась в ее округлые прелести. Еще на одном фото Ксения в леопардовом монокини обнажила свой тыл.

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