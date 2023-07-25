«Вернулись мои конфетки»: Роман Костомаров на протезах приехал в аэропорт ради встречи с сыном и дочкой

Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в последнее время часто делится с поклонниками деталями своей жизни.
Роман Костомаров рассказывает и показывает, как он восстанавливается после тяжелой болезни, в результате которой лишился части ног и рук.
На этот раз Роман Костомаров поделился семейными трогательными кадрами. Спортсмен показал, как встречал в аэропорту своих вернувшихся с отдыха детей - дочку Настю и сына Илью.
Оба по очереди бросились в объятия отца, соскучившемуся по наследникам за время разлуки.
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«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», - поделился Роман Костомаров.