«Вернулись мои конфетки»: Роман Костомаров на протезах приехал в аэропорт ради встречи с сыном и дочкой

Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в последнее время часто делится с поклонниками деталями своей жизни.

Роман Костомаров рассказывает и показывает, как он восстанавливается после тяжелой болезни, в результате которой лишился части ног и рук.

На этот раз Роман Костомаров поделился семейными трогательными кадрами. Спортсмен показал, как встречал в аэропорту своих вернувшихся с отдыха детей - дочку Настю и сына Илью.

Оба по очереди бросились в объятия отца, соскучившемуся по наследникам за время разлуки.

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