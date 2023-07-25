Зепюр Брутян решила побаловать дочку Агаты Муцениеце: отвела в салон для маникюра и новой прически — идеальная мачеха

Павел Прилучный снимается в кино и успел завоевать любовь миллионов поклонников. Актер в 2022 году женился во второй раз. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Их отношения бурно развивались. Этой весной у них родился сын Микаэль. Примечательно, что возлюбленная артиста нашла общий язык и с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце: Тимофеем и Мией.
На этот раз супруги решили отправится в отпуск. Подготовка у них заняла несколько дней. Прилучный берет с собой и старших наследников. Накануне они устроили шопинг. А вот 25 июля Брутян захотела еще больше сдружится с падчерицей. Она отвела ее в салон красоты. Мие сделали мелкие косички. А потом она также похвасталась маникюром с дизайном.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены тому, что Зепюр позволяет такие вещи дочке Муцениеце. Многие решили, что она просто хочет стать близкой с Мией. Напомним, что раньше Прилучный уже возил детей отдыхать с Брутян. Но в прошлый раз он не предупредил бывшую жену, что будет с новой возлюбленной. Однако Агата этому не препятствует и даже пыталась наладить контакт с женой экс-избранника, позвав домой на семейный праздник, но супруги не пришли.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды