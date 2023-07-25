Зепюр Брутян решила побаловать дочку Агаты Муцениеце: отвела в салон для маникюра и новой прически — идеальная мачеха

На этот раз супруги решили отправится в отпуск. Подготовка у них заняла несколько дней. Прилучный берет с собой и старших наследников. Накануне они устроили шопинг. А вот 25 июля Брутян захотела еще больше сдружится с падчерицей. Она отвела ее в салон красоты. Мие сделали мелкие косички. А потом она также похвасталась маникюром с дизайном.

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