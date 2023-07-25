Наталья Рудова в алом бикини грациозно разлеглась на лужайке: округлая грудь «расплылась» в лифчике не по размеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она полюбилась миллионам поклонников благодаря сериалам «Татьянин день» и «Жизнь по вызову». Блондинка часто посещает вечеринки и красные дорожки. Она любит носить смелые наряды. В 39 лет артистка следит за фигурой. При этом она не замужем. На этот раз звезда улетела в Турцию, где нежится на солнце.
На этот раз Наталья устроила целую фотосессию. Она предстала в алом мини-бикини. Актриса грациозно разлеглась прямо на лужайке. Она предпочла оголить свои женственные изгибы фигуры. Блондинка показала пышны полушария груди, которые не поместились в лифчик из треугольников. Рудова блеснула своим плоским животом.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Мне очень хорошо», – заявила она.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это формы», «Бесподобный вид», «Просто богиня», «Смотришь и пускаешь слюнки», «До чего сочная», «Такие бугры», «Мякоть расплылась», — стали писать в Сети.