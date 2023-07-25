Наталья Рудова в алом бикини грациозно разлеглась на лужайке: округлая грудь «расплылась» в лифчике не по размеру

На этот раз Наталья устроила целую фотосессию. Она предстала в алом мини-бикини. Актриса грациозно разлеглась прямо на лужайке. Она предпочла оголить свои женственные изгибы фигуры. Блондинка показала пышны полушария груди, которые не поместились в лифчик из треугольников. Рудова блеснула своим плоским животом.

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