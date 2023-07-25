Кристина Асмус сверкнула своим «спелым» декольте в майке на голое тело: манкие полушария груди у всех на виду

На этот раз Кристина решила поделиться кадрами с курорта, где отдыхает с сестрой и своей дочкой Анастасией. Актриса то красуется в купальнике, то плескается в бассейне. Но теперь она полакомилась мороженным за завтраком. При этом Асмус в майке блеснула упругими полушариями груди. Она была без лифчика, игриво показав прелести.

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