Кристина Асмус сверкнула своим «спелым» декольте в майке на голое тело: манкие полушария груди у всех на виду

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной благодаря сериалу «Интерны». Однако потом актриса стала сниматься в более смелых образах. После развода с Гариком Харламовым она то и дело предстает в откровенных нарядах и публикует пикантные кадры. Звезда не боится критики в свой адрес. Этим летом она улетела отдыхать в Турцию.
На этот раз Кристина решила поделиться кадрами с курорта, где отдыхает с сестрой и своей дочкой Анастасией. Актриса то красуется в купальнике, то плескается в бассейне. Но теперь она полакомилась мороженным за завтраком. При этом Асмус в майке блеснула упругими полушариями груди. Она была без лифчика, игриво показав прелести.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Кристина. «Ох, всю красоту показала», «Самая горячая чика на пляже», «Поправилась в нужных местах», «Выглядит так словно готова всегда сниматься в постельных сценах», «Ого, вот декольте», «Опять дразнит», — стали писать в Сети.