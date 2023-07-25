«Честно? Мне очень страшно»: Саша Черно рассказала, что Иосиф Оганесян намерен отобрать у нее сына

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно на днях пообещала, что больше не будет рассказывать подписчикам о происходящем в семье.
Но клятву свою не сдержала. О первом же после этого обещания конфликте с Иосифом Оганесяном Саша Черно рассказывает в Сети, смакуя подробности.
Саша Черно пытается мужа заставить зарабатывать деньги, чтобы самой хоть немного расслабиться. Но Иосиф Оганесян — совершенно не про деньги. Это выводит Черно из себя, и она готова даже развестись, если муж не услышит ее на этот раз.
«Я искренне считаю, чтобы женщине полностью расслабиться и заниматься детьми или работать в кайф, все финансовые обязанности должны быть полностью на мужчине. Женщина сама решает — работать ей или нет. К сожалению, нет у нас этой истории. Да, он мне помогает во всем. Да, он незаменим и самый прекрасный. Однако эти два момента я не могу терпеть от слова совсем. Меня это очень напрягает. Разговоры не помогают: не признает, обижается и еще меня винит, что я ему жизнь сломала», — поделилась Саша Черно.
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Останавливает Сашу Черно от развода с мужем страх, что тот отберет у нее сына Стефана. Иосиф Оганесян не раз говорил о своих намерениях.
«Девочки, честно… Мне очень страшно… Помните, когда он не пустил меня со Стефаном в Красноярск? Ну, я свела это в шутку… Потом сказал, что общаться с сыном не будет, потом — что заберет ребенка», — призналась Саша Черно.