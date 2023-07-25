«Честно? Мне очень страшно»: Саша Черно рассказала, что Иосиф Оганесян намерен отобрать у нее сына

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно на днях пообещала, что больше не будет рассказывать подписчикам о происходящем в семье.

Но клятву свою не сдержала. О первом же после этого обещания конфликте с Иосифом Оганесяном Саша Черно рассказывает в Сети, смакуя подробности.

Саша Черно пытается мужа заставить зарабатывать деньги, чтобы самой хоть немного расслабиться. Но Иосиф Оганесян — совершенно не про деньги. Это выводит Черно из себя, и она готова даже развестись, если муж не услышит ее на этот раз.