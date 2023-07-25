Подольская в черном мини-платье заобнимала двухлетнего сына Преснякова на отдыхе: голубоглазый блондин-очаровашка

На этот раз Подольская решила поделиться новыми кадрами. Она не только загорает и купается. На этот раз певица в черном мини-платье предстала на пляже. Она украсила лук платком и солнцезащитными очками. Артистка села в кресло-мешок с маленьким сыном. Ваня был в футболке и шортах. Он улыбался, когда мама его заобнимала.

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