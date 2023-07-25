Подольская в черном мини-платье заобнимала двухлетнего сына Преснякова на отдыхе: голубоглазый блондин-очаровашка

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она является популярной исполнительницей. Порой артистка выступает с мужем Владимиром Пресняковым. Они уже больше 10 лет вместе. У пары растут сыновья: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. Примечательно, что недавно звезда улетела отдыхать. Она взяла с собой младшего наследника, а старший остался дома с отцом.
На этот раз Подольская решила поделиться новыми кадрами. Она не только загорает и купается. На этот раз певица в черном мини-платье предстала на пляже. Она украсила лук платком и солнцезащитными очками. Артистка села в кресло-мешок с маленьким сыном. Ваня был в футболке и шортах. Он улыбался, когда мама его заобнимала.
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Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды
«Спасибо за наши прекрасные деньки», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 41-летняя жена Преснякова. Другие также заметили, что Ваня подрос. Они решили, что мальчик очень похож на свою бабушку. «Очаровательный пацан», «Как быстро он растет», «Такой чудесный», «В бабушку пошел», — стали писать подписчики.