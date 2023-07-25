Ночь в миграционной тюрьме: Евгения Ромашова и Настю Бигрину из «Дома-2» депортировали с Бали за поддельные документы

Бывшие участники «Дома-2», супруги Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина после ухода с телестройки обосновались на Бали. Но на острове им не рады. Сразу после того, как парочка отметила годовщину свадьбы, их депортировали с Бали. Кстати, случилось этот ровно в тот же день, когда Ромашову и Бигрина выгнали с телестройки, только год спустя.

Ночь супруги провели в миграционной тюрьме, а затем улетели в Таиланд, где находятся и по сей день.

Власти Бали предъявили Ромашову и Бигриной два обвинения, по которым и выдворили их с острова: поддельные документы и недействительные билеты в годовщину свадьбы после путешествия в Бангкок. Сами супруги заявляют, что законов индонезийского острова не нарушали.

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