Ночь в миграционной тюрьме: Евгения Ромашова и Настю Бигрину из «Дома-2» депортировали с Бали за поддельные документы

Бывшие участники «Дома-2», супруги Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина после ухода с телестройки обосновались на Бали. Но на острове им не рады. Сразу после того, как парочка отметила годовщину свадьбы, их депортировали с Бали. Кстати, случилось этот ровно в тот же день, когда Ромашову и Бигрина выгнали с телестройки, только год спустя.
Ночь супруги провели в миграционной тюрьме, а затем улетели в Таиланд, где находятся и по сей день.
Власти Бали предъявили Ромашову и Бигриной два обвинения, по которым и выдворили их с острова: поддельные документы и недействительные билеты в годовщину свадьбы после путешествия в Бангкок. Сами супруги заявляют, что законов индонезийского острова не нарушали.
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В микроблоге Женя Ромашов рассказал, что нашел людей, готовых помочь ему и Насте Бигриной вернуться на Бали. Но похоже, что пара уже не хочет на остров, который проявил к ним такую немилость.
«Есть способ вернуться на Бали. Я нашел людей, которые помогут пройти через таможню. Но это будет стоить от тысячи долларов на человека. Грубо говоря, чтобы вернуться на Бали, нужно 200 тысяч рублей. Это, еще не учитывая того момента, что нужно оплачивать дом, продлевать визу каждые два месяца и еще очень-очень много других затрат. Поэтому мы сейчас снова находимся в тупике и думаем, что нам делать дальше. Мы уже и так оставили много денег на всей этой истории и еще столько же вкладывать у нас нет ни желания, ни возможности», — поделился Ромашов в микроблоге.