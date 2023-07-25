Невестка Орбакайте в льняном платье макси устроила шопинг на рынке в Лос-Анджелесе: похвасталась новым украшением

В 2022 году Никита Пресняков покинул Россию. Он решил перебраться в США. Теперь сын Кристины Орбакайте живет в Лос-Анджелесе, где работает режиссером и оператором музыкальных клипов. С ним уехала и жена Алена Краснова. Она посещает вечеринки и участвует в фотосессиях. На этот раз блондинка предстала на рынке. Супруга артиста решила найти себе новые вещи.
На новых кадрах Алена предстала в пудровом платье макси на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Образ дополнили вязаная сумка и модные солнцезащитные очки. Невестка Орбакайте предпочла сделать селфи на ярмарке. Она не осталась без обновок. Красновой приглянулось кольцо с розовым камне, который подошел к ее маникюру.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Алена стала выглядеть, как американка. Но некоторые пользователи Сети удивились, что она ходить за покупками на ярмарку, а не в бутики. Кто-то даже заподозрил, что у пары финансовые проблемы.