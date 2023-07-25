Невестка Орбакайте в льняном платье макси устроила шопинг на рынке в Лос-Анджелесе: похвасталась новым украшением

На новых кадрах Алена предстала в пудровом платье макси на тонких бретельках. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Образ дополнили вязаная сумка и модные солнцезащитные очки. Невестка Орбакайте предпочла сделать селфи на ярмарке. Она не осталась без обновок. Красновой приглянулось кольцо с розовым камне, который подошел к ее маникюру.

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