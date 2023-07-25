Анастасия Костенко прокомментировала слухи о скором разводе с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко состоит в браке с Дмитрием Тарасовым более 5 лет. Пара воспитывает троих общих детей. И со стороны все выглядит гладко. Однако в Сети то и дело появляются слухи о расставании модели и футболиста.

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Обычно Анастасия их игнорирует. Но на днях ее терпению пришел конец, и Костенко решила высказаться. Очевидно, последней каплей послужило сообщение от одного из поклонников, который выразил ей сочувствие в связи со скорым разводом.

Анастасия вежливо поблагодарила подписчика и ответила, что не планирует переживать о том, чего нет.

«Хорошо, спасибо. Постараюсь не переживать на несуществующую тему», — написала в своем блоге Костенко.

Похоже, что браку Анастасии и Дмитрия ничего не угрожает. И на этот раз поклонникам пары не о чем беспокоиться.