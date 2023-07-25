Наталья Рудова в алом мини-бикини оголила свои «сладкие бугры» на отдыхе: со всех сторон сочная

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она многим знакома по сериалу «Татьянин день». Блондинка зачастую облачается в смелые наряды. Она не только для съемок, но и в обычной жизни демонстрирует свои формы. В 39 лет актриса предпочитает держать себя в форме. На этот раз звезда отправилась в Турцию, где щеголяет в бикини.
На этот раз Рудова решила поделиться новыми кадрами. Она предпочла позагорать в алом мини-бикини. Актриса подошла к стеклянному окну. Она оголила свои изящные формы. Блондинка показала пышную грудь. Она похвасталась своими соблазнительными выпуклостями и впадинками. Трусики впились в ее изящные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы шикарная», «А тут вы мамасита», «Такой животик, прям слюнки текут», «Идеальная, прям Барби», «Ох, вот это изгибы фигуры», «Как же хороша», «Курорт вздрогнул», — стали писать в Сети.