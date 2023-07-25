Мать Стаса Пьехи рассказала о том, почему ее сын оказался в реанимации

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Сейчас со Стасом все в порядке. Он продолжает работать. В середине июня артист выходил на связь с аудиторией и заверил фанатов, что чувствует себя хорошо.

А теперь о состоянии здоровья музыканта решила рассказать его мама Илона Броневицкая. Она отметила, что угрозы инфаркта не было. Виной плохого самочувствия Пьехи стал обычный спазм. В реанимацию он попал не из-за тяжелого состояния, а потому, что события происходили в выходной день.

«Он просто реально очень устал: у него случился спазм. Так бывает: когда долго не спишь, начинает болеть сердце. Ему было нехорошо. Я вызвала скорую помощь. Мы были в разных местах, но телефоны же существуют! Приехала скорая, чтобы понять, что это такое. И его отвезли в больницу. Поскольку это был вечер субботы, где в это время находятся врачи? Только в реанимации! Поэтому его туда и поместили», — объяснила мама артиста.

Источник: starhit.ru