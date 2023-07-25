Мия хохочет, Тимофей на костылях: Прилучный забрал детей у Муцениеце — уикенд с мачехой

Зепюр Брутян отлично поладила с детьми мужа. Павел Прилучный частенько приводит в их дом своих отпрысков от первого брака с Агатой Муцениеце. В своем микроблоге актер из сериала «Желтый глаз тигра» поделился лифто-луком, позировав с Зепюр, дочкой Мией и сыном Тимофеем. Парнишка из-за перелома ноги вынужден передвигаться на костылях, а вот его сестренка заливалась счастливым смехом на фоне хмурого Тимофея.
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Павел Прилучный с Зепюр Брутян, сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: личный архив
Интересно, с кем молодые родители оставили сынишку Микаэля, пока сами проводили время вне дома. Кстати, Агату Муцениеце в эту компанию не позвали. Но похоже, что она не очень-то и расстроилась. Судя по stories в микроблоге актрисы, этот уикенд она посвятила себе любимой.