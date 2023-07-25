Похожи, но различие есть! Арнтгольц предстала на редком фото с 41-летней сестрой-близняшкой Ольгой

В последнее время увидеть сестер-близняшек Ольгу и Татьяну Арнтгольц вместе — большая редкость. Обе занятые, семейные — они видятся не так часто. При этом между ними есть особая связь, как и между любыми другими близнецами.

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В своем микроблоге Татьяна Арнтгольц поделилась свежим фото с сестрой Ольгой. Поклонники заметили, что две кровиночки похожи друг на друга, но и различие между ними все-таки есть. Пусть и неуловимая, в чертах лица. Но понять, где на фото Татьяна, а где Ольга, можно не вооруженным глазом. Стоит только посмотреть фильмы с этими сестрами-близняшками. И тогда их внешнее сходство уже не будет казаться таким поразительным.