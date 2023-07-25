Певицу Королеву не узнали на празднике — совсем не похожа на себя

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Вместо вечернего платья Королева выбрала совсем иной прикид: бриджи, футболка с изображением Минни-Мауса и рубашка оверсайз. Свой образ рэп-звезды Наташа дополнила стильной кепкой, что сразу сделало ее моложе чуть ли не вдвое. Окружающие не могли не заметить, как похудела и посвежела артистка. Секрет своего преображения певица выдала корреспонденту издания «МК».