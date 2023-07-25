«Как похожа на сестренку»: Ольга Орлова показала крошечную дочку и взрослую падчерицу — одно лицо!

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова этой зимой стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка по имени Аня, лицо которой она перестала скрывать не так давно. В соцсетях подписчики с удовольствием разглядывают видео и фото с участием малышки. А в выходные у Орловой гостила падчерица — дочь мужа от первого брака, Яна.

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Орлова призналась, что с взрослой дочкой мужа общается без препон: «У нас чудесные отношения! Посмотрите, как Аня похожа на сестренку». И опубликовала снимок, на котором Яна держит малютку-сестру. Подписчики сошлись во мнении, что у девчонок одно лицо.