«Как похожа на сестренку»: Ольга Орлова показала крошечную дочку и взрослую падчерицу — одно лицо!

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова этой зимой стала мамой во второй раз. У нее родилась дочка по имени Аня, лицо которой она перестала скрывать не так давно. В соцсетях подписчики с удовольствием разглядывают видео и фото с участием малышки. А в выходные у Орловой гостила падчерица — дочь мужа от первого брака, Яна.
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Орлова призналась, что с взрослой дочкой мужа общается без препон: «У нас чудесные отношения! Посмотрите, как Аня похожа на сестренку». И опубликовала снимок, на котором Яна держит малютку-сестру. Подписчики сошлись во мнении, что у девчонок одно лицо.
Падчерица Ольги Орловой и дочка Аня. Фото: соцсети
Напомним, Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия в 2021 году, спустя два года отношений. Он на 10 лет старше нее. Сама артистка тоже имеет от предыдущего брака сына — 22-летнего Артема Карманова.