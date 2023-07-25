Брутян сменила имидж дочке Прилучного: посадила в кресло парикмахера и снимает — что мама Агата скажет?

Как отнесется к произошедшему мама детей, актриса Агата Муцениеце, неизвестно. Возможно, дочурка сначала спросила разрешения у нее, а затем смело решилась на изменения с прической. Как бы то ни было, Агата еще долго не увидит детей: мачеха с отцом пакуют чемоданы, чтобы улететь с ребятишками на море.