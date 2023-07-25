Белья нет, невнятная тряпица меж ног колышется: Волочкова показала, в чем ходит по дому

Звезда балета Анастасия Волочкова часто публикует в соцсетях кадры из своего особняка. Домашняя атмосфера в гостиной, посиделки в саду, банные процедуры — рассказывать и показывать всегда есть что. На этот раз артистка предстала на кухне, заодно продемонстрировав, во что она одета.

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Волочкова и раньше удивляла выбором домашней одежды. На этот раз у подписчиков глаза на лоб полезли: белья нет, майка натянута на голое тело, а низ в виде невнятной тряпицы с бахромой колышется по бедрам. Фанаты не согласны с выбором любимицы и считают, что такой знаменитой балерине дома нужно выглядеть более богемно.