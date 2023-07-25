Бурак Озчивит со старшим сынишкой повеселился в игровой: мальчик доволен, отец счастлив

У звезд турецких сериалов Фахрийе Эвджен и Бурака Озчивита двое детей. Старшему Карану 4 годика, младшему Керему 6 месяцев. Как только у звезды «Великолепного века» освобождается время, он сразу же торопится провести его с семьей. И на этот раз отвел первенца в игровую.

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