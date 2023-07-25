Маленькая дочка Екатерины Климовой порассуждала о женщинах: истину глаголет - женихи, берегитесь!

Актриса Екатерина Климова поделилась с подписчиками видео, на котором засняла свою младшую дочурку от Гелы Месхи Изабеллу. Девочке только 7 лет, но она уже поняла, что на самом деле любят женщины. И с серьезным видом перечислила маме составляющие счастья.

«Женщины любят тогда, когда мужчины делают романтику, когда дарят цветы, когда приглашают в рестораны, на закате пьют коктейли, уезжают на Мальдивы», - сообщила Белла.

Климова осталась за кадром, но в финале речи дочки не выдержала и прыснула со смеху. Подписчики пришли от рассуждений девочки в восторг. Они считают, что Белла не по годам умна и глаголет истину.

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