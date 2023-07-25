Семилетняя дочка Климовой от Месхи с пакетом на голове зажигательно станцевала в саду: артистка растет

Самая младшая из детей актрисы Екатерины Климовой, Белла Месхи, может быть разной и умеет посмеяться над собой. Девочка растет очень артистичной, вся в родителей, и каждый раз что-нибудь придумывает веселое.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Звездная мама запечатлела танцы Беллы в саду. Девочка отжигала, напевая себе ритмы, при этом на ее голове красовался полиэтиленовый пакет. На ноги девочка тоже надела пакеты и артистично сплясала. Подписчики номер Изабеллы оценили.