Агата Муцениеце оголилась перед камерой: прикрыла манкие округлости простынкой — дразнит парней

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она стала востребованной актрисой. Также не раз ей доводилось вести телевизионные шоу. После развода с Павлом Прилучным она стала чаще выходить в свет. Более того, артистка похудела и теперь блистает в кабаре театре. В свои 34 года она не перестает дразнить фанатов, но замуж больше не торопиться.
На этот раз Агата решила подготовиться к вечеринке. Она отправилась на массаж. Актриса захотела снять пикантное видео. Она предстала без одежды на кушетке. Бывшая жена Прилучного прикрыла грудь и другие прелести тонкой простынкой. Она призналась, что насладилась не только массажем, но и работой косметолога, который увлажнил ей лицо.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала настоящей соблазнительницей. «Ой, без одежды», «Как вы похорошели», «А вот в браке вы такое не снимали! Красотка», «Простынка тут лишняя», «До чего вы красивая», «Фигурку вашу хочется разглядывать», — стали писать в Сети.