Рудова без юбки устроила смелые танцы у бассейна: высунула язык, норовит показать свои «булочки»

На этот раз Рудова решила устроить танцы. Она вышла к бассейну и стала ритмично двигаться. Блондинка захотела в одной футболке покрасоваться перед камерой. Она обнажила свои загорелые ножки. Актриса повернулась к камере своим тылом. Наталья едва не засветила свои упругие ягодицы, устроив дефиле.

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