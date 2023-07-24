Рудова без юбки устроила смелые танцы у бассейна: высунула язык, норовит показать свои «булочки»

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Каждый год она пополняет свою коллекцию работ. Блондинка не боится оголяться в кадре. А недавно она стала участницей шоу «Выжить в Дубае». Там ей приходилось сражаться на возможность жить в отеле, а не в пустыне. Но съемки давно завершились, поэтому теперь звезда нежится на солнце в Турции.
На этот раз Рудова решила устроить танцы. Она вышла к бассейну и стала ритмично двигаться. Блондинка захотела в одной футболке покрасоваться перед камерой. Она обнажила свои загорелые ножки. Актриса повернулась к камере своим тылом. Наталья едва не засветила свои упругие ягодицы, устроив дефиле.
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Примечательно, что звезда высунула язык. Она заявила, что счастлива, как ребенок. Поклонники оценили смелые кадры. Многие отметили, что Рудова обладает идеальными формами. «Ого, какая классная», «Ой, круто», «Без юбки прям шалунья», «Танцуйте! Ручки выше», «Наташа сводит с ума турецких мужчин», — стали писать подписчики.