«Какой срам! Опять голая»: Бузова без одежды вышла на лужайку, прикрыв свои аппетитные формы полотенцем

Ольга Бузова уже 19 лет строит карьеру на телевидении. Она регулярно предстает на публике. Артистка любит выглядеть броско, чтобы находиться в центре внимания. Примечательно, что недавно она приехала в Африку. Телеведущая снимается в новом сезоне нашумевшего шоу со звездами. Каждый раз она красуется в смелых нарядах.
На этот раз Бузова решила поделиться новыми кадрами. Она без одежды вышла на улицу. Телеведущая красовалась на лужайке у бассейна, прикрыв свои формы полотенцем. Она не постеснялась показать лицо без макияжа. Ольга насладилась первыми лучами солнца.
«Единение с природой», – заявила она.
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Поклонники были ошарашены. Многие отметили, что звезде стоит отказаться от таких смелых кадров. «Ну вас же почти 40 лет! Станьте скромнее», «Какой срам! Опять голая», «Никого не удивляет», «Это дикость просто», «Без макияжа хорошенькая», «На чем держится это полотенце?», «Ой, ну оденься уже», — стали писать подписчики.