«Какой срам! Опять голая»: Бузова без одежды вышла на лужайку, прикрыв свои аппетитные формы полотенцем

На этот раз Бузова решила поделиться новыми кадрами. Она без одежды вышла на улицу. Телеведущая красовалась на лужайке у бассейна, прикрыв свои формы полотенцем. Она не постеснялась показать лицо без макияжа. Ольга насладилась первыми лучами солнца.

«Единение с природой», – заявила она.

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