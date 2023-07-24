Валя Карнавал в мерцающей мини-юбке блеснула манкими формами, утерев нос бывшему: под тканью видны «сочные» прелести

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она за последние несколько лет прославилась на всю страну. Ей удалось стать блогершей и певицей. В 21 год она обладает эффектной внешностью. Артистка предпочитает щеголять в смелых нарядах. А после расставания с Сашей Стоуном она не перестает делиться откровенными кадрами.
На этот раз Валя сняла новый клип. Она поделилась кадрами, чтобы подразнить фанатов. Блогерша щегольнула в просвечивающем топике и мерцающей мини-юбке. Она красовалась на фоне дорогого автомобиля. Певица едва прикрыла свои бедра. Карнавал не прикрыла свои пышные полушария груди, которые виднелись под тонкой тканью.
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Новый трек Валя словно посвятила разорванным отношениям. «Твоя любовь —это пытка», «Я обещаю не влюбляться больше», — поет она. Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Лучшая русалочка», «Какая фигурка», «Просто роскошная», «Камень в огород Стоуна?», «Красиво утерла нос бывшему», «Какая ляля», «Шикарный вид», «Эта юбка выглядит маняще», «Просто куколка», «Какая чикуля на прогулке», — стали писать подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды