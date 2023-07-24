Валя Карнавал в мерцающей мини-юбке блеснула манкими формами, утерев нос бывшему: под тканью видны «сочные» прелести

На этот раз Валя сняла новый клип. Она поделилась кадрами, чтобы подразнить фанатов. Блогерша щегольнула в просвечивающем топике и мерцающей мини-юбке. Она красовалась на фоне дорогого автомобиля. Певица едва прикрыла свои бедра. Карнавал не прикрыла свои пышные полушария груди, которые виднелись под тонкой тканью.

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