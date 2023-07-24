Были даже слезы: Юлия Паршута в алом платье с разрезом и Марк Тишман зажгли вместе на сцене — слились в дуэте

Марк Тишман стал знаменитым после шоу «Фабрика звезд». Теперь он не только популярный исполнитель, но и композитор. Порой артист появляется на телевизионных шоу. Также участницей седьмого сезона «Фабрики звезд» была Юлия Паршута. Она раньше выступала в составе группы «Инь-Ян», но теперь певица строит успешную сольную карьеру. На этот раз Тишман дал концерт в Оранжерее на ВДНХ вместе со своей подругой и коллегой.
Солдаут случился за рекордно короткий срок, а именно за 9 дней со старта продажи билетов. Это не удивительно, так как выпускники популярного шоу остаются востребованным. Их армия поклонников только растет. Это мероприятие было приурочено к 130-летию поэта серебряного века Владимира Маяковского.
Юля для такого случая выбрала алое атласное платье в пол с разрезом от бедра. Она подчеркнула свою точеную фигуру. А Марк предпочел стильный лук total-black. Вместе артисты зачитали несколько произведений Владимира Маяковского.
Юлия Паршута. Фото: пресс-служба
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Они также исполнили свои хиты, включая хит «Маяковский». Для поклонников был сюрприз — эксклюзивная премьера новой совместной песни «Везувий», которая была тепло принята публикой. А в момент исполнения песни «Невыносимая» многие зрители заметили на лице Паршуты слезы. Артистка была тронута атмосферой.
Напомним, что следующий большой концерт Тишмана состоится 18 ноября в VEGAS City Hall.
Марк Тишман. Фото: пресс-служба