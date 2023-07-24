Были даже слезы: Юлия Паршута в алом платье с разрезом и Марк Тишман зажгли вместе на сцене — слились в дуэте

Юлия Паршута и Марк Тишман. Фото: пресс-служба

Выпускники седьмого сезона «Фабрики звезд» дали концерт на ВДНХ. Артисты даже представили новый трек.

Марк Тишман стал знаменитым после шоу «Фабрика звезд». Теперь он не только популярный исполнитель, но и композитор. Порой артист появляется на телевизионных шоу. Также участницей седьмого сезона «Фабрики звезд» была Юлия Паршута. Она раньше выступала в составе группы «Инь-Ян», но теперь певица строит успешную сольную карьеру. На этот раз Тишман дал концерт в Оранжерее на ВДНХ вместе со своей подругой и коллегой. 

Солдаут случился за рекордно короткий срок, а именно за 9 дней со старта продажи билетов. Это не удивительно, так как выпускники популярного шоу остаются востребованным. Их армия поклонников только растет. Это мероприятие было приурочено к 130-летию поэта серебряного века Владимира Маяковского. 

Юля для такого случая выбрала алое атласное платье в пол с разрезом от бедра. Она подчеркнула свою точеную фигуру. А Марк предпочел стильный лук total-black. Вместе артисты зачитали несколько произведений Владимира Маяковского.

Юлия Паршута. Фото: пресс-служба 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Они также исполнили свои хиты, включая хит «Маяковский». Для поклонников был сюрприз — эксклюзивная премьера новой совместной песни «Везувий», которая была тепло принята публикой. А в момент исполнения песни «Невыносимая» многие зрители заметили на лице Паршуты слезы. Артистка была тронута атмосферой. 

Напомним, что следующий большой концерт Тишмана состоится 18 ноября в VEGAS City Hall. 

 

Марк Тишман. Фото: пресс-служба

Читайте также