Были даже слезы: Юлия Паршута в алом платье с разрезом и Марк Тишман зажгли вместе на сцене — слились в дуэте

Солдаут случился за рекордно короткий срок, а именно за 9 дней со старта продажи билетов. Это не удивительно, так как выпускники популярного шоу остаются востребованным. Их армия поклонников только растет. Это мероприятие было приурочено к 130-летию поэта серебряного века Владимира Маяковского.

Юля для такого случая выбрала алое атласное платье в пол с разрезом от бедра. Она подчеркнула свою точеную фигуру. А Марк предпочел стильный лук total-black. Вместе артисты зачитали несколько произведений Владимира Маяковского.