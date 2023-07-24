Рудова в тугом топике сверкнула своим «спелым наливом»: декольте на шнуровке будоражит — «щель порока» обнажена

На этот раз Рудова предстала в саду за завтраком. Она щегольнула в смелом наряде. Блондинка решила покрасоваться в шортиках из денима с рваным краем и пудровом топике с декольте на шнуровке. Актриса обнажила не только свой пресс. Наталья сверкнула пышными полушариями груди и своей глубокой ложбинкой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».