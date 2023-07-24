Рудова в тугом топике сверкнула своим «спелым наливом»: декольте на шнуровке будоражит — «щель порока» обнажена

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Ее знают по таким сериалам, как «Татьянин день», «Бихэппи» и «Жизнь по вызову». В свои 39 лет она не замужем, но держит себя в идеальной форме. Примечательно, что недавно актриса улетела отдыхать в Турцию. Она то и дело красуется в бикини. Звезда не перестает дразнить поклонников.
На этот раз Рудова предстала в саду за завтраком. Она щегольнула в смелом наряде. Блондинка решила покрасоваться в шортиках из денима с рваным краем и пудровом топике с декольте на шнуровке. Актриса обнажила не только свой пресс. Наталья сверкнула пышными полушариями груди и своей глубокой ложбинкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам не кажется, что наша Наташа, очень похожа на Марго Робби?», «Ох, у вас такая манкая грудь», «Топик прям трещит», «С шиком завтракает, а все любуются щелью порока», «Топик прям пикантный», «Подвязала грудь», — стали писать подписчики.