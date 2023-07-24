Ирина Пегова стала брюнеткой с каре и модной челочкой: фанаты раскритиковали в пух и прах — жутко состарила себя

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру. Она стала известной персоной. Актриса снялась во многих проектах. Она многим знакома по сериалу «Акушерка». Примечательно, что в последнее время артистка часто путешествует. Она проводит время с дочкой Татьяной. Но 24 июля звезда отправилась на кинопробы. Для роли она кардинально преобразилась.
На этот раз Пегова предстала с темными волосами. Более того, она была с каре с короткой модной челкой. Актриса облачилась в наряд в цветочек, а на ее шее красовалась нитка жемчуга.
«Фотки с кинопроб! Поняла , что хочу такой цвет волос и короткие волосы», – заявила звезда.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники не согласились с артисткой. Многие подвергли критике такую прическу. «Ира, нет, без обид, очень старит», «Ой нет, старая престарая в этом образе. Ваш естественный образ намного милее и симпатичнее», «Просто тетя будет. Без шика! Не надо ни стричь, ни в темный тон уходить», «Только блондинкой. Не идут вам эти модные брови в разлет. Вы красавица!», «Постарели лет на 20», — стали писать в Сети.