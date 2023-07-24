Ирина Пегова стала брюнеткой с каре и модной челочкой: фанаты раскритиковали в пух и прах — жутко состарила себя

На этот раз Пегова предстала с темными волосами. Более того, она была с каре с короткой модной челкой. Актриса облачилась в наряд в цветочек, а на ее шее красовалась нитка жемчуга.

«Фотки с кинопроб! Поняла , что хочу такой цвет волос и короткие волосы», – заявила звезда.

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