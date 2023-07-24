Ирину Шейк подловили в автомобиле с бывшим возлюбленным Жизель Бундхен: счастливая на свидании

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она регулярно участвует в фотосессиях и дефилирует на модных показах. В этом году российская модель блистала на красных дорожках в Каннах.

Однако живет она в Нью-Йорке. Иногда ее видят на прогулке с бывшим возлюбленным Брэдли Купером и дочкой Леей. Но теперь звезда подогрела слухи о новом романе, развеяв надежду фанатов на воссоединение со звездой фильма «Область тьмы».