Ирину Шейк подловили в автомобиле с бывшим возлюбленным Жизель Бундхен: счастливая на свидании

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она регулярно участвует в фотосессиях и дефилирует на модных показах. В этом году российская модель блистала на красных дорожках в Каннах.
Однако живет она в Нью-Йорке. Иногда ее видят на прогулке с бывшим возлюбленным Брэдли Купером и дочкой Леей. Но теперь звезда подогрела слухи о новом романе, развеяв надежду фанатов на воссоединение со звездой фильма «Область тьмы».
Накануне Шейк не удалось скрыться от папарацци. Ее застали в автомобиле с Томом Брэди, который раньше встречался с Жизель Бундхен. Он гладил ее по лицу и рукам. Модель от нежности и счастья улыбалась. Они долго сидели в Rolls Royce. Ирина была в белой футболке и распустила волосы. Она не скрывала, что наслаждается своей компанией.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Очевидец рассказал подробности тайного свидания топ-модели. По его словам, 45-летний спортсмен провел с Шейк два дня. Они были вместе всю пятницу и субботу.
«Брэди заехал за ней в пятницу днем в отель в Лос-Анджелесе и отвез к себе домой. Они вышли из его особняка на следующее утро около 9.30 утра. Позже он отвез Шейк, одетую так же, как и накануне вечером, обратно в отель на своем роскошном автомобиле. В субботу днем Брэди снова забрал ее из отеля и вернулся в дом», — сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
Напомним, что несколько недель назад Ирину уже видели в компании Тома. Они были гостями свадьбы в Сардинии. Многие видели, что модель флиртовала с ним. По всей видимости, их отношения теперь стали более близкими.