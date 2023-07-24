Пополневшая Бузова в платье с откровенными разрезами козырнула своей «сдобой»: грудь во всей красе без лифчика

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи, а также давать концерты. В свои 37 лет артистка прикладывает усилия, чтобы выглядеть молодо. Однако она поправилась и теперь пытается вернуться в форму. Этим летом артистка находится на съемках в Африке, где не перестает демонстрировать свои прелести.
На этот раз Ольга решила принарядиться. Она выбирала очень смелый аутфит. Телеведущая в платье серебристого цвета с откровенными разрезами блеснула своей фигурой. Она отказалась от лифчика, что придало пикантности. Ткань, как масло, обволакивало ее грудь. Бузова стала дефилировать, показав свои аппетитные выпуклости.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились телом звезды. Другие были обескуражены и подвергли ее критике. «Зачем она постоянно оголяется?», «Шикарная леди Бу», «Живая и натуральная», Какая красоточка, платье, прическа просто огонь», «Грудь появилась», «Со всех сторон стала сочнее», — прокомментировали пост подписчики.